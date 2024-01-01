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الجيش الإسرائيلي: نجهز ردا "مختلفا" على حزب الله بعد قصف مجدل شمس بالجولان ..

الأحد 28 يوليو 2024 12:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي: نجهز ردا "مختلفا" على حزب الله بعد قصف مجدل شمس بالجولان ..



القدس المحتلة/سما/

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، السبت، أن الجيش يجهز ردا على حزب الله بعد أن أدى صاروخ يدعي الجيش أنه أطلق من لبنان إلى مقتل 12 أشخاص من بينهم أطفال، في ملعب لكرة القدم في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وقال: "معلوماتنا الاستخباراتية واضحة. حزب الله مسؤول عن قتل أطفال وفتيان أبرياء".

واتهم "حزب الله" بالكذب بعد نفي الحزب المسؤولية عن الواقعة.

ووفقا لمصادر أمنية للقناة "12" العبرية، فإن الرد الإسرائيلي على الهجوم المباشر سيكون "مختلفا" عما شاهدناه خلال الأشهر التسعة من القتال بين إسرائيل وحزب الله.

وأوضحت المصادر أن "النتائج الكارثية لهجوم حزب الله تمنح إسرائيل الشرعية للتحرك بطرق لم تكن متاحة لها حتى الآن. إسرائيل كانت حذرة وقيدت نفسها من حيث الأهداف والمسافات من الحدود الإسرائيلية ودرجة الهجمات".

وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان قد نفت نفيا قاطعا الادعاءات التي أوردتها بعض وسائل الإعلام الاسرائيلية ومنصات اعلامية مختلفة عن استهداف مجدل شمس، مؤكدة ألا علاقة ‏لها بالحادث على الإطلاق.‏

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