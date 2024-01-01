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مسؤولون في اسرائيل يطالبون بشن حرب شاملة على حزب الله

السبت 27 يوليو 2024 09:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤولون في اسرائيل يطالبون بشن حرب شاملة على حزب الله



القدس المحتلة/سما/

طالب وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات السلطات في تل أبيب بتغيير المعادلة بالكامل في المنطقة الشمالية.

وصرح نير بركات، مساء السبت، بأن لبنان وحزب الله يجب أن يدفعا ثمنا باهظا لكارثة مجدل شمس التي قتل فيها 10 أشخاص.

من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في "لقاء الصحافة" على قناة "12" إنهم يقتربون من لحظة حرب شاملة في الشمال ضد حزب الله اللبناني.

وأضاف يسرائيل كاتس أنه تحدث مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أعقاب الهجوم القاتل الذي شنه حزب الله على مجدل شمس في الجولان المحتل، دون إعطاء تفاصيل حول ما ناقشاه.

وأضاف كاتس في تصريح لـ"القناة 12" الإسرائيلية: "لا شك أن حزب الله تجاوز كل الخطوط الحمراء، نحن نواجه حربا شاملة".

وأكد أن "إسرائيل ستحظى بالدعم الكامل من الولايات المتحدة وأوروبا".

وذكر زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان أن "المسؤول عن مقتل العديد من الأطفال في مجدل شمس هو نصر الله وحان الوقت ليدفع الثمن".

أما زعيم حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس فذكر أن "الأوان قد حان لإجراء صفقة بشأن غزة ونقل الجهد العسكري شمالا".

كما نقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "حادثة الشمال ستؤدي إلى تحول نوعي في القتال ضد حزب الله".

وجاءت تصريحات المسؤولين الإسرائيليين في أعقاب مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 30 آخرين جراء قصف صاروخي على بلدة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل.

واتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بالوقوف وراء الضربة، لكن الحزب نفى ذلك "نفيا قاطعا".

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