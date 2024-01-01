نتنياهو يعود الى اسرائيل بعد هجوم الجولان..

القدس المحتلة/سما/

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن مشاورات أمنية يجريها نتنياهو في مكان إقامته بالولايات المتحدة، بعد الهجوم الصاروخي القاتل الذي نسبته تل أبيب لحزب الله، على قرية مجدل شمس في الجولان المحتل.

وأضاف المكتب في بيان، أن نتنياهو أجرى مشاورات أولية مع سكرتيره العسكري مباشرة بعد "كارثة" مجدل شمس.

وذكر مكتب نتنياهو، أن رئيس الوزراء سيعمل على العودة بالسرعة الممكنة إلى "البلاد".

لكن صحيفة "هآرتس" قالت إن نتنياهو قرر رسميا تعجيل عودته إلى إسرائيل بثلاث ساعات ونصف فقط.

وأفادت المصادر العبرية، أن طائرة نتنياهو "جناح صهيون" ستقلع عائدة إلى إسرائيل في الساعة 19:30 بتوقيت الولايات المتحدة، 02:30 بالتوقيت المحلي.