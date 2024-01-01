  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

حزب الله: لا دخل لنا وننفي مسؤوليتنا عن قصف مجدل شمس

السبت 27 يوليو 2024 09:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله: لا دخل لنا وننفي مسؤوليتنا عن قصف مجدل شمس



بيروت /سما/

أفاد مصدر مطلع في "حزب الله" اللبناني اليوم السبت، لـ RT، أن التنظيم لا دخل له في القصف الذي استهدف مجدل شمس بالجولان المحتل، ونفى مسؤوليتهم عن الحادثة.

وقال الحزب في بيان: "تنفي المقاومة الإسلامية في لبنان نفيا قاطعا الادعاءات التي أوردتها بعض وسائل ‏إعلام العدو ومنصات اعلامية مختلفة عن استهداف مجدل شمس".

وأضاف: "نؤكد أن لا علاقة ‏للمقاومة الاسلامية بالحادث على الإطلاق، وتنفي نفيا قاطعا كل الادعاءات الكاذبة بهذا ‏الخصوص".

هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم السبت، بمقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 30 آخرين جراء قصف صاروخي نفذه "حزب الله" على بلدة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل.

وفي حين أوضحت تقارير محلية بأن القذيفة سقطت على ملعب للأطفال في البلدة، لم يتضح لماذا لم تعترض دفاعات الاحتلال الجوية القذيفة، كما أنه لا يمكن التأكد في هذه المرحلة مما إذا كان الحديث عن مسيرة أو قذيفة أو صاروخ اعتراضي.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر في الجيش أن "الحادثة خطيرة للغاية ونحن نستعد للرد بشكل قوي"، ولفتت إلى أن الصاروخ الذي سقط في مجدل شمس كان صاروخًا ثقيلًا، وأضافت أن سلاح الجو يحقق في سبب عدم اعتراضه.

وبحسب الطواقم الطبية فإن أعمار الضحايا تتراوح بين 10 و20 عاما، علما بأن صافرات الإنذار للتحذير من هجمات صاروخية وبالمسيرات تدوي بشكل متلاحق في مواقع إسرائيلية في الجولان المحتل والجليل الأعلى والغربي منذ صباح اليوم.

الأكثر قراءة اليوم

فريق التفاوض الاسرائيلي يتهم نتنياهو بتدمير الصفقة والجيش يؤكد انه يريد حربا مع حزب الله..

الرّد اليمنيّ على قصف الحديدة قادمٌ ..اسرائيل تستعِّد لسيناريو هجومٍ مرعبٍ على ايلات..

جيش الاحتلال الاسرائيلي يأمر المواطنين بإخلاء جنوب خان يونس..

اجتماع رباعي بمشاركة مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل الأحد المقبل بالعاصمة الإيطالية روما لبحث التوصل إلى اتفاق هدنة بقطاع غزة

صافرات استهجان تستقبل إسرائيل في افتتاح الأولمبياد في باريس..

عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة جراء قصف مستشفى ميدانياً في مدرسة بدير البلح ..

ضابط بالقوة الجوية لحزب الله: أدخلنا تكتيكات جديدة لجانب الذكاء الاصطناعي بصناعة المسيّرات

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يعود الى اسرائيل بعد هجوم الجولان..

75d86198-4686-4b3c-bf78-4127f439dc40

الإعلام العبري: اكثر من 40 قتيلا وجريحاً جراء سقوط صواريخ في مجدل شمس بالجولان

جيش الاحتلال الاسرائيلي يقر بقصف مدرسة تؤوي نازحين بمنطقة "آمنة" وسط غزة

“القسام” تعلن مقتل وإصابة جنود إسرائيليين بمواجهات مع قوات متوغلة في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة

الرّد اليمنيّ على قصف الحديدة قادمٌ ..اسرائيل تستعِّد لسيناريو هجومٍ مرعبٍ على ايلات..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية