المؤسسة الأمنية: مبدأ سيادة القانون وتطبيقه يجب أن يسود مهما كانت الظروف

رام الله / سما/

أكدت المؤسسة الأمنية أن مبدأ سيادة القانون وتطبيقه يجب أن يسود مهما كانت الظروف.

وقالت المؤسسة الأمنية في بيان للرأي العام، عقب الأحداث التي شهدتها محافظة طولكرم أمس الجمعة، إنها حريصة كل الحرص على أمن الوطن، واتخذت قرارا هاما في الوقت المناسب لحقن الدماء، واستجابت لدعوات المحافظة على النسيج الوطني رغم محاولات البعض لتشويه هذا الموقف الثابت.

وأشارت إلى أن الموقف أمام مستشفى الشهيد ثابت ثابت كان عملا معتادا بتواجد قوة أمنية لحفظ الأمن في المنطقة.

وشددت على أن مسؤوليتها في القيام بواجباتها على أكمل وجه، ولن تتراجع عن ملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطن أو أخذ القانون باليد، ولن تسمح بنشر الفوضى والفلتان في الشارع الفلسطيني، داعية الجميع إلى الوقوف بحزم في وجه مثيري الفتن والقلاقل.