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الإعلام العبري: قتلى وجرحى جراء سقوط صواريخ في مجدل شمس بالجولان 5 منهم في حالة حرجة

السبت 27 يوليو 2024 06:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام العبري: قتلى وجرحى جراء سقوط صواريخ في مجدل شمس بالجولان 5 منهم في حالة حرجة



القدس المحتلة/سما/

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن سقوط "عدد من القتلى والمصابين في بلدة مجدل شمس بالجولان جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان".

وقالت مواقع عبرية ان اكثر من عشرة قتلى سقطوا جراء استهداف مسيرة إنتحارية في ملعب كرة قدم فيما اصيب عشرات اخرون بجراح مختلفة.

 

وأكّد الإسعاف الإسرائيلي، "إصابة 11 شخصا جراء سقوط صواريخ في مجدل شمس بالجولان 5 منهم في حالة حرجة"، في حين ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنّه الإصابات جاءت جراء "سقوط مسيرة أطلقت من جنوب لبنان على الجولان".

هذا، وكشفت القناة 12 الإسرائيلية، عن "أضرار في محيط كريات شمونة عقب القصف من لبنان".

#بلدة مجدل شمس #حزب الله اللبناني
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