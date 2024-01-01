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مرصع أميركي : إسرائيل قدمت مقترحا محدثا بشأن صفقة التبادل..

السبت 27 يوليو 2024 06:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
مرصع أميركي : إسرائيل قدمت مقترحا محدثا بشأن صفقة التبادل..



القدس المحتلة/سما/

نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مصادر مطلعة أن إسرائيل قدمت، السبت، مقترحها المحدث بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وصفقة التبادل مع حركة حماس.

وبحسب الموقع، فمن المقرر أن يلتقي مدير المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز غدا الأحد، في روما، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل ومدير الموساد ديفيد برنيع، لبحث المقترح الإسرائيلي.

ويأتي الإعلان عن الرد الإسرائيلي المحدث، بعد يومين من لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووعد نتنياهو عائلات المحتجزين بأنه "لن يؤجل أي اتفاق (الصفقة)"، وأنه "خلال يومين سيُقدم عرض لحماس".

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