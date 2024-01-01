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بلينكن: نعمل بشكل مكثف لوقف إطلاق النار في غزة

السبت 27 يوليو 2024 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلينكن: نعمل بشكل مكثف لوقف إطلاق النار في غزة



واشنطن / وكالات/

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "نعمل بشكل كثيف كل يوم من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة".

ووصل بلينكن إلى لاوس اليوم السبت، إذ سيحضر اجتماعا إقليميا ويجري محادثات مع نظيره الصيني وانج يي، في إطار زيارة آسيوية متعددة الدول تهدف إلى تعزيز العلاقات الإقليمية في مواجهة بكين، حسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية.

ومن المقرر أن يلتقي بلينكن نظيره الصيني على هامش اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الذي يعقد في فيينتيان.

وأعطى بلينكين الأولوية لتعزيز منطقة آسيا والمحيط الهادئ "الحرة والمفتوحة" - وهو انتقاد ضمني لطموحات الصين الاقتصادية والاستراتيجية والإقليمية الإقليمية.

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