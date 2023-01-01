الجيش الإسرائيلي يعترض مُسيّرة أُطلقت من لبنان كانت في طريقها نحو حقل “كاريش” للغاز

القدس المحتلة / سما/
أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، اعتراض طائرة مسيرة أُطلقت من لبنان باتجاه المياه الاقتصادية الإسرائيلية، فيما أشارت وسائل إعلام عبرية إلى أنها كانت في طريقها إلى حقل “كاريش” للغاز.
وقال الجيش في بيان مقتضب نشره على منصة “إكس”: “قبل قليل، نجحت سفينة صواريخ تابعة للبحرية الإسرائيلية، بالتعاون مع سلاح الجو، في اعتراض طائرة مسيرة شقت طريقها من اتجاه لبنان في المياه الاقتصادية الإسرائيلية”.
من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن هناك تقديرات في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بأن الطائرة المسيرة “كانت في طريقها إلى حقل كاريش” الإسرائيلي للغاز في البحر المتوسط.
وفيما قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إنه من غير الواضح ما إذا كان هدف المسيرة هو تصوير منصة الغاز أو مهاجمتها، رجحت القناة 13 الخاصة أن يكون إطلاقها “بهدف التصوير”.