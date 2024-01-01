السعودية ترصد زلزالا بقوة 4.7 ريختر وسط البحر الأحمر

الرياض / وكالات/

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، اليوم السبت، أن محطات الرصد الزلزالي سجلت زلزالا وسط البحر الأحمر.

وقالت الهيئة على موقعها الإلكتروني إن الزلزال وقع على مسافة 161 كيلومترا غرب محافظة الليث التابعة لمنطقة مكة المكرمة، في تمام الساعة 12:09 من صباح اليوم.

وأضافت أن قوة الزلزال بلغت 4.7 درجات على مقياس ريختر، وكان مركزه على عمق نحو 10.4 كيلومترات.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، قد أفادت في وقت سابق اليوم بتسجيل هزتين أرضيتين في منطقة البحر الأحمر.

وقالت الهيئة الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، إن الهزة الأولى بلغت قوتها 4.7 درجات على مقياس ريختر، وتبعد نحو 197 كيلومترا شمال شرق مدينة طوكر السودانية.

أما الهزة الثانية فقد بلغت قوتها 4.2 درجات، وتبعد نحو 174 كيلومترا شمال شرق ذات المدينة.