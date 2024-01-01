عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة جراء قصف مستشفى ميدانياً في مدرسة بدير البلح ..

غزة / سما/

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة اليوم السبت من خلال قصفه لمستشفىً ميداني مُقام داخل مدرسة خديجة في دير البلح بالمحافظة الوسطى. وقصف الاحتلال المستشفى بثلاثة صواريخ من الطائرات الحربية المقاتلة الأمر الذي أدى إلى ارتقاء 30 شهيداً واكثر من 100 جريح ونقل الشهداء والجرحى إلى مشفى شهداء الأقصى وبينهم عدد من النساء والأطفال وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ان هذه المجازر المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في ظل إسقاطه للمنظومة الصحية وتدمير وإحراق المستشفيات وإخراجها عن الخدمة، وفي ظل الضغط الهائل على الطواقم الطبية وما تبقى من غرف العمليات الجراحية، وفي ظل نقص المستلزمات الصحية والطبية، وفي ظل إغلاق المعابر أمام سفر الجرحى والمرضى وعدم إدخال الوقود، وفي ظل كارثية الأوضاع الإنسانية والصحية. ودان المكتب بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لهذه المجزرة المروّعة ضد مستشفى ميداني يقدم الخدمة الطبية لعشرات المرضى والجرحى وكلهم من المدنيين محملا الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر ضد النازحين والمدنيين.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وكل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي وعلى الإدارة الأمريكية لوقف حرب الإبادة الجماعية وإيقاف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة.