إصابات واعتقالات خلال اقتحام قوات الاحتلال الضفة الغربية

رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال، الليلة الماضية وفجر اليوم حملة مداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللها اعتقالات وإصابة عدد من المواطنين.

ففي طولكرم، استهدف مقاومون آليات الاحتلال بعبوات محلية الصنع خلال اقتحامها ضاحية ذنابة شرق المدينة.

وبحسب مصادر محلية، اقتحمت آليات الاحتلال المدينة من مدخلها الجنوبي، واتجهت نحو ضاحية ذنابة، وجابت شوارعها الرئيسية، وتحديدا محيط المقبرة وحارة السور.

كما أطلق مقاومون وابلا من الرصاص صوب حاجزي الجلمة العسكري شمال المدينة، وبيت فوريك شرق نابلس.

وعقب العملية انتشرت قوات الاحتلال في محيط حاجز بيت فوريك وبلدة سالم والمنطقة الشرقية من نابلس.

كما شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط قريتي زبدة وفحمة وبلدتي عرابة وكفر راعي جنوب جنين ونصبت حواجز متنقلة.

واندلعت مواجهات الليلة الماضية ، عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم شعفاط شمال المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال المخيم، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وقالت مصادر محلية، إن جنود الاحتلال اعتقلوا شابا في الثلاثينيات من عمره بعد إطلاق النار عليه وإصابته بجروح خطيرة أثناء قيادته لمركبته في بلدة العيسوية شمال شرق القدس.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مؤمن شبانة (19 عامًا) بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه ببلدة سنجل شمال المدينة.

وتتعرض سنجل منذ يومين لاقتحامات الاحتلال المتكررة، والتي يتخللها إغلاق مداخل البلدة ونصب حواجز عسكرية في شوارعها، وتفتيش المركبات والتدقيق في هويات ركابها.

كما واقتحم جيش الاحتلال بلدة السموع جنوب الخليل وسير دوريات عسكرية في شوارعها.