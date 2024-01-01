295 يوما للحرب على غزة: مجازر مستمرة وعشرات الشهداء والجرحى..

غزة /سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٢٩٥ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

جنوب القطاع

ويواصل جيش الاحتلال اجتياحه البري للقرى الشرقية من خان يونس لليوم السادس على التوالي بالتزامن مع غارات جوية متواصلة وقصف مدفعي.

ووصل إلى مشفى ناصر ٢٦ شهيدا خلال ٢٤ ساعة الأخيرة نتيجة الغارات الاسرائيلية وايضاً من خلال عمليات الانتشال للشهداء.

وارتقى شهيد إثر قنصه من قناصة الاحتلال في محيط مدرسة أبو نويرة شرق خانيونس.

وقصفت طائرات الاحتلال منزل عائلة أبو الريش في معسكر خانيونس.

واستهدف دبابات الاحتلال تستهدف خيام النازحين بالرصاص الحي بشكل مكثف في منطقة قيزان رشوان جنوبي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة

ويواصل جيش الاحتلال عمليته العسكرية برفح لليوم الثمانين على التوالي ويقوم بأعمال نسف للمنازل.

واستشهد خمسة مواطنين واصابات بعد قصف الطائرات الحربية الاسرائيلية منزل لعائلة المصري محيط مول الياسمين بمنطقة مصبح شمال مدينة رفح.

وارتقى شهيدان في استهداف طائرات الاستطلاع مجموعة مواطنين على مفترق زغلول غرب مفترق زغلول شمال غرب رفح فيما استشهد الشاب عبد الرحمن ابو ضاحي في قصف منزله في خربة العدس شمال رفح.

وسط قطاع غزة

وجددت طائرات الاحتلال قصفها لمخيم النصيرات وسط القطاع .

واستشهد خمسة مواطنين في استهداف منزل يعود لعائله القطشان جنوب المخيم وهم تحسين القطشان وزوجته لبنى وأبنائهم لانا ،محمد وأحمد تحسين القطشان.

وارتقى شهيد وعدد من المصابين في قصف اسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين جنوبي دير البلح وسط قطاع غزة.

وواصل جيش الاحتلال نسف مباني سكنية شمال المحافظة الوسطى وسط القطاع

غزة والشمال

وينفذ جيش الاحتلال عملية عسكرية جنوب مدينة غزة تتركز في حي تل ألهوا والمسافة الواقعة بين شارعي ثمانية وعشرة جنوب المدينة.

واستهدف الاحتلال مجموعة من المواطنين بمحيط فندق الأمل غرب مدينة غزة،ما أدى إلى ارتقاء شهيدين وإصابة آخرين.

وقصفت طائرات الاحتلال منزل مخلى يعود لعائلة "ابو خوصة" بشارع الجلاء مفترق عبد العال.

وفي شمال قطاع غزة يشتد الجوع ما ادى لاستشهاد الشاب محمد عساف 17 عاما بسبب سوء التغذية واستمرار الحصار.