الاحتلال يطلق النار باتجاه مقدسي في العيسوية

القدس المحتلة/سما/

اصيب شاب فلسطيني، فجر اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال، بعد إطلاق النار عليه عند مدخل بلدة العيسوية.

وادعت شرطة الاحتلال ان الفلسطيني حاول تنفيذ عملية دهس، وأطلق الرصاص عليه ووصفت حالته الصحية بالصعبة، ونقل الى المستشفى لتلقي العلاج وهو قيد الاعتقال.

واقتحمت القوات العيسوية بأعداد كبيرة واغلقت مداخلها، كما اعتدت على الشبان الذين وصلوا الى المكان لمعرفة ما يجري، وابعدتهم بالقوة.

وكانت قوات الاحتلال قد قامت قبل ساعات من إطلاق النار، باقتحام العيسوية ومداهمة المنازل واعتدت على السكان بالضرب والاعتقال، وحطمت النوافذ والأبواب

وقال الهلال الأحمر ان 6 أشخاص اصيبوا في العيسوية بسبب الاعتداء عليهم.