جيش الاحتلال الاسرائيلي يأمر المواطنين بإخلاء جنوب خان يونس..

غزة /سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه يعتزم توسيع عمليته في خان يونس.

ودعا عشرات الآلاف من المواطنين في غزة في منطقة المواصي في الجنوب إلى إخلاء المنطقة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له "إنه بسبب إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون على إسرائيل من الأحياء الجنوبية لخان يونس، "أصبح البقاء في هذه المنطقة خطيرا. لذلك، في هذا الوقت سيتم تعديل المساحة.

وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن التعديل يتعلق بمعلومات استخباراتية دقيقة تفيد بأن حركة حماس قد حددت بنى تحتية عسكرية.

يُذكر أنه قبل أسبوع بدأ الاحتلال عملية عسكرية أخرى في خانيونس وحينها قلّص المنطقة التي يزعم أنها إنسانية.