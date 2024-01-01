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طقس فلسطين: الجو شديد الحرارة

السبت 27 يوليو 2024 09:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: الجو شديد الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو لطيفًا في المناطق الجبلية ودافئاً نسبيا في باقي المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الأحد، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الاثنين، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والثلاثاء المقبل، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وحذرت الأرصاد الجويّة من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة.

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