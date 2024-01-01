  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

صافرات استهجان تستقبل إسرائيل في افتتاح الأولمبياد في باريس..

الجمعة 26 يوليو 2024 11:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
صافرات استهجان تستقبل إسرائيل في افتتاح الأولمبياد في باريس..



باريس / وكالات /

تعرض الوفد الإسرائيلي المشارك في أولمبياد باريس 2024، الجمعة، لصافرات الاستهجان خلال حفل الافتتاح.

وأظهر مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أصوات الجماهير التي حضرت الافتتاح وهي تطلق صافرات الاستهجان خلال مرور الوفد الإسرائيلي في نهر السين.

وكان منتخب إسرائيل الأولمبي، قد واجه أيضا في استاد حديقة الأمراء في باريس، نظيره المالي، وسط عاصفة من صافرات الاستهجان.

وانطلقت الصافرات بكثافة، خلال عزف "النشيد الوطني" لإسرائيل، كما ارتفعت أعداد من الأعلام الفلسطينية في المدرجات.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية 2024 بعد خمسة عقود من مقتل 11 رياضيا إسرائيليا على أيدي مسلحين فلسطينيين في أولمبياد ميونيخ عام 1972.

وكانت اللجنة الأولمبية الفلسطينية قد دعت إلى استبعاد إسرائيل من الألعاب الأولمبية في رسالة مفتوحة إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ.

واتهمت اللجنة في رسالتها إسرائيل بانتهاك الهدنة الأولمبية ومواصلة حملتها العسكرية في قطاع غزة.

الأكثر قراءة اليوم

الإعلام العبري : غالانت حدد اتجاهات العملية القادمة ضد حزب الله

نتنياهو مهدداً ”حزب الله” : سيدفع ثمنا باهظا لم يدفعه من قبل..

لافروف: تدمير “حماس” بالكامل كما يريد نتنياهو مستحيل والتهدئة في غزة تبقى بعيدة المنال

دعوات لفتح الملاجئ..هاليفي يجري تقييما للوضع والتصديق على خطط عسكرية بالشمال

الامم المتحدة تحذر من “صراع أوسع”وحرب شاملة بالمنطقة بعد حادثة مجدل شمس..

جنبلاط : نحن بالمرصاد لفتنة الاحتلال إلى جانب المقاومة

وزيرة اسرائيلية : تصريحات هاريس بشأن إقامة دولة فلسطينية مؤسفة

الأخبار الرئيسية

الكابنيت الاسرائيلي يخول نتنياهو وغالنت اختيار الأهداف المنوي ضربها في لبنان

مجزرة جديدة ..13 شهيدا في قصف اسرائيلي على خان يونس

دعوات لفتح الملاجئ..هاليفي يجري تقييما للوضع والتصديق على خطط عسكرية بالشمال

الامم المتحدة تحذر من “صراع أوسع”وحرب شاملة بالمنطقة بعد حادثة مجدل شمس..

نتنياهو مهدداً ”حزب الله” : سيدفع ثمنا باهظا لم يدفعه من قبل..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية