نائبة المفوض العام للأونروا: جهود تفكيك الأونروا لا تزال مستمرة وتم تدمير ثلثي مقراتنا..

نيويورك /سما/

قالت نائبة المفوض العام للأونروا ان مجلس الأمن أصدر قرارات لإنهاء الحرب لم يكن لها أي أثر، والمعاناة في قطاع غزة تزداد.

واشارت الى ان "ثلثا مرافق وكالة الأنروا ومنشآتها في قطاع غزة تعرض للقصف".

واضافت": قوافل مساعدات وإغاثة تتبع وكالات أممية استهدفت لدى محاولتها التوجه نحو شمال غزة والكنيست الإسرائيلي سيعتمد مشاريع قوانين تستهدفنا وتدمر أساس القانون الدولي".

وتابعت" هناك حملة مناهضة للأونروا ستقوّض ولاية الأمم المتحدة على الوضع الإنساني في غزة ونواجه كثيرا من المصاعب الآن وكثير من مدارسنا استهدفت في قطاع غزة".

وقالت ان الانعكاسات ستكون كارثية في حال تمرير قوانين إسرائيلية تحظر عمل الأونروا وان جهود تفكيك وكالة الأونروا لا تزال مستمرة".