“القسام” تعلن تدمير دبابتين إسرائيليتين و”سرايا القدس” تقصف تجمعات لـ”جنود الاحتلال"

غزة / سما/

أعلنت “كتائب القسام” الجناح المسلح لحركة “حماس”، الجمعة، تدمير دبابتين إسرائيليتين حولهما عدد من الجنود جنوب مدينة غزة.

وقالت “كتائب القسام” في بيان، إنها دمرت “دبابتين صهيونيتين من نوع ميركافاه 4، حولهما عدد من الجنود، بعبوتي شواظ في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة”.

بدورها، قالت “سرايا القدس” الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، إنها قصفت “بقذائف الهاون تجمعات لجنود العدو الصهيوني على طول خط الإمداد في محور نتساريم، جنوب غزة”.

وتتواصل الاشتباكات بين عناصر الفصائل الفلسطينية المسلحة وقوات الجيش الإسرائيلي في محاور توغله، في الوقت الذي تستمر فيه الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع مسفرة عن سقوط شهداء وجرحى.

ولم يصدر تعقيب فوري من الجيش الإسرائيلي حول البيان.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حربا مدمرة على غزة أسفرت عن أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.