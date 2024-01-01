اليوم الـ 294 من العدوان على قطاع غزة: شهداء بالعشرات وتوسع العدوان بخان يونس

غزة/سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٢٩٤ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثلاثة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ٣٠ شهيد و ١٤٦ اصابة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣٩١٧٥ شهيد و ٩٠٤٠٣ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

ويواصل جيش الاحتلال اجتياحه البري للقرى الشرقية من خان يونس لليوم الخامس على التوالي بالتزامن مع غارات جوية متواصلة وقصف مدفعي.

وارتفع عدد الشهداء خلال ال ٢٤ ساعة الأخيرة إلى ٣٢ شهيد وعشرات الجرحى في مختلف مناطق خان يونس.

وشن طيران ثلاث غارات بين قريتي عبسان وبني سهيلا شرق خان يونس مع إطلاق نار مكثف وقذائف مدفعية سقطت قرب دوار أبو حميد وشارع الصليب وشمال دوار بني سهيلا.

ويواصل جيش الاحتلال عمليته العسكرية برفح لليوم ٧٩ على التوالي ويقوم بأعمال نسف للمنازل.

وتمكن المسعفون من انتشال جثمان فتاة من موراج شمال المدينة ومن منطقة الشاكوش غربها.

وسط قطاع غزة

واطلقت طائرات الكواد كابتر النار غرب النصيرات منطقة ابو مهادي وغرب المخيم الجديد.

وقصف جيش الاحتلال برج ٤ في أبراج عين جالوت والحق اضرارا جسيمة به وهو الخامس الذي يقصف خلال الأيام الأخيرة.

غزة والشمال

وارتقى ثلاثة شهداء واصيبت أعداد اخرى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة البنا في شارع الصحابة بمدينة غزة.

واستشهد مواطن في قصف اسرائيلي قرب دوار الكويت بحي الزيتون جنوب غزة .

وتعرض حي الصبرة لقصف مدفعي صباح اليوم الجمعة.