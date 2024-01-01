موقع إسرائيلي: محادثات صعبة بين نتنياهو ومستشار الأمن القومي الأميركي ونائبة الرئيس هاريس

القدس المحتلة/سما/

نقل موقع "واللا" العبري، الجمعة، عن مسؤولين إسرائيليين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى محادثات صعبة مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، وأنه احتج بشدة أمام سوليفان بشأن العقوبات التي فرضت على مستوطنين من قبل إدارة الرئيس جو بايدن.

وأضاف الموقع، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يعجبه التصريح الذي أدلت به نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بعد لقائهما، ويخشى أن يؤدي التصريح، الذي تضمن انتقادات علنية لإسرائيل، إلى الإضرار بالمفاوضات بشأن صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة - هذا ما قاله مسؤول إسرائيلي كبير

مسؤولان إسرائيليان كبيران أوضحا بأن لقاء نتنياهو مع بايدن كان أكثر إيجابية بكثير من لقائه مع هاريس، لكنهما أكدا أن اللقاء مع هاريس لم يكن متوترا أو صعبا.

مسؤول إسرائيلي قال أيضا إن نتنياهو غير راض عن انتقاد هاريس لإسرائيل علنا فيما يتعلق بالأزمة الإنسانية في غزة وقتل المدنيين، خاصة في الوقت الحالي أثناء التفاوض على الصفقة.

وأضاف الموقع نقلا عن هؤلاء المسؤولين أن سوليفان رفض انتقادات نتنياهو، وأخبره أن واشنطن ستواصل فرض عقوبات على المستوطنين المتورطين في هجمات على الفلسطينيين.