البيت الأبيض: قد يتم التوصل قريبا إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل بعد حل قضايا عالقة..

واشنطن / وكالات /

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ضرورة سد الثغرات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين.

وجاء في بيان للبيت الأبيض أن بايدن أوضح لنتنياهو خلال لقائهما في واشنطن، ضرورة سد الثغرات على وجه السرعة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأضاف بايدن أنه يجب حماية حياة المدنيين في قطاع غزة خلال العمليات العسكرية وإزالة كافة العقبات التي تمنع تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكد مسؤولون في البيت الأبيض لوكالة "أسوشيتد برس" يوم أمس أن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وصفقة الرهائن بين إسرائيل وحركة حماس في مراحلها النهائية "ولكن لا تزال هناك قضايا تحتاج إلى حل".

وفي وقت سابق، أشار رئيس مجلس الأمن الدولي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن الانفجار غير المسبوق للعنف في المنطقة هو نتاج للسياسات الأمريكية الفاشلة في المنطقة، مؤكدا أن توقفت الولايات المتحدة عن دعم إسرائيل سوف يوقف إراقة الدماء في غزة، "لكنهم (الولايات المتحدة) إما لا يريدون ذلك أو لا يستطيعون القيام بذلك".