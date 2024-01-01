تظاهرة في كندا تندد بالحرب على غزة وتطالب بمحاكمة نتنياهو فانكوفر

فانكوفر/سما/!

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تظاهر مئات الفلسطينيين والعرب والمناصرين للقضية الفلسطينية بالقرب من القنصلية الأمريكية في مدينة فانكوفر غرب كندا.

وندد المتظاهرون بإستمرار الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الاسرائيلي للشهر العاشر على قطاع غزة.

ودعا للتظاهرة حركة المسار الثوري البديل و حركة صامدون، وشارك فيها المئات من الفلسطينيين والعرب والمناصرين للقضية الفلسطينية على مقربة من القنصلية الأمريكية في فانكوفر.

وندد المتظاهرون بالخطاب السياسي الذي ألقاه رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس الأمريكي، الانتخابات، واعتبروا الخطاب ضرب بعرض الحائط كل المنظومة القانونية الدولية ومؤسسات المجتمع الدولي وفي مقدمتها محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية.

وهتف المتظاهرون الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية واليمنية واللبنانية ولافتات تطالب بوقف الحرب على غزة للمقاومة، ودعوا لمحاكمة نتنياهو دوليا على الجرائم التي يرتكبها جيشه في القطاع.

وتخلل التظاهرة التي جابت شوارع مدينة فانكوفر، عدة كلمات.