البيت الأبيض : الأونروا ليست منظمة أرهابية ولا يمكن الاستغناء عنها في قطاع غزة ..

واشنطن / وكالات /

قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، في تصريحات له اليوم إن وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أخذت مزاعم دعم بعض موظفيها للإرهاب على محمل الجد.

وقال ان الأونروا ليست منظمة أرهابية وانها حاسبت من تورط من موظفيها في احداث السابع من اكتوبر.

وحول وجود الأونروا في القطاع، قال كيربي إن هناك أشياء لا يمكن إنجازها في غزة بدون وكالة الأونروا.

وقبل أيام، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن الكنيست أقر تصنيف وكالة الأونروا منظمة إرهابية، في تصويت على قراءة أولى لمشروع القانون، وذلك بعد مزاعم إسرائيلية بشأن مشاركة متطوعي الوكالة في هجوم طوفان الأقصى.

وتعليقا على القرار، قال المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية منذر الحايك، إن قرار الكنيست الإسرائيلي بتصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا منظمة إرهابية، بمثابة محاولة لإفراغ أحد ثوابتنا الوطنية وتصفية قضية اللاجئين، والتي تُعتبر الأونروا الشاهد الأخير على قضية اللاجئ الفلسطيني.

وأضاف أن الأونروا مرتبط وجودها بعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شُردوا منها عام 1948، وينتهي عملها بتطبيق قرار 194 القاضي بالعودة والتعويض.

وواصل متحدث حركة فتح: ندعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ موقف يدعم الأونروا لتستطيع القيام بدورها تجاه اللاجئين.

لقاء بايدن ونتنياهو

وفي السياق ذاته، أوضح كيربي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يناقشان ضرورة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن.

ولفت كيربي، إلى أن الرئيس بايدن ونتنياهو ناقشا ضرورة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، مضيفًا أنه لا تزال هناك بعض الفجوات التي ينبغي سدها ونعمل من أجل استكمال العمل للتوصل لاتفاق.