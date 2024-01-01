عبد الملك الحوثي متوعدا اسرائيل: الرد آت لا بد منه وهجماتنا على العدو ستستمر ولن تردعها الغارات الجوية الإسرائيلية

صنعاء/سما/

قال عبد الملك الحوثي زعيم جماعة “أنصار الله” اليمنية المتحالفة مع إيران في خطاب بثه التلفزيون اليوم الخميس إن الجماعة سترد على الغارات الجوية التي نفذتها إسرائيل بالقرب من مدينة الحديدة.

وقصفت طائرات مقاتلة إسرائيلية أهدافا عسكرية تابعة لجماعة انصار الله بالقرب من ميناء الحديدة يوم السبت، مما أسفر عن استشهاد تسعة أشخاص على الأقل وإصابة 87 آخرين، وذلك بعد يوم من استهداف طائرة مسيرة أطلقها اليمنيون لتل أبيب في إسرائيل.

وقال عبد الملك الحوثي “الرد آت لا بد منه”.

وأضاف أن هجمات الجماعة على إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة ستستمر ولن تردعها الغارات الجوية الإسرائيلية.

وتابع قائلا “كل ما يحصل من جانب العدو الإسرائيلي سيكون محفزا أكثر على الانتقام”.