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ترامب قبل لقاء نتنياهو: على إسرائيل إنهاء الحرب سريعا على غزة واستعادة المحتجزين

الخميس 25 يوليو 2024 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب قبل لقاء نتنياهو: على إسرائيل إنهاء الحرب سريعا على غزة واستعادة المحتجزين



واشنطن / وكالات /

أشار الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب إلى الحرب في غزة، قائلا في مقابلة مع شبكة "فوكس" إنه "على إسرائيل إنهاء الحرب مع حماس سريعا وإعادة المختطفين.

وأضاف أن إسرائيل بحاجة إلى إدارة علاقاتها العامة بشكل أفضل في العالم، وذلك قبل يوم من لقائه مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في منزله بفلوريدا.

ودعا ترامب طوال فترة الحرب إلى إنهائها في أسرع وقت ممكن، بينما زعم أنها لم تكن لتندلع لو كان في منصبه.

وقال ترامب، إنه سيعمل على إنهاء الحرب في غزة سريعا، وقال: "هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، إنه طويل جدا، طويل جدا"، "يجب علينا إعادة المختطفين". أعتقد أننا سنسمع الكثير من الأخبار السيئة عنهم. أعتقد أن بعضهم، وربما يكون الكثير منهم قد مات. أعتقد أنهم ماتوا."

وألقى نتنياهو وكثيرون في حكومته اللوم، بشكل ضمني أو مباشر، على إدارة الرئيس جو بايدن في الصعوبة التي واجهها الجيش الإسرائيلي في الحرب ضد حماس في غزة، من بين أمور أخرى بسبب انتقاده للضرر الواسع النطاق الذي لحق بالمدنيين وسيكون نتنياهو غدا هو الأول منذ عام 2020، وبعد فترة من التوتر بين الزعيمين، غضب الرئيس السابق من رئيس الوزراء بعد أن سارع إلى تهنئة بايدن على فوزه في الانتخابات الرئاسية في ذلك العام، والتي زعم أنها كانت زورا. مسروقة منه.

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