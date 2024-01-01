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لن ندعم اي خيار إلا ضمن تفاهمات وطنية فلسطينية..

ردا على تسريبات إعلامية..دحلان : لن اقبل بأي دور وظيفي أو امني او حكومي ..

الخميس 25 يوليو 2024 02:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
ردا على تسريبات إعلامية..دحلان : لن اقبل بأي دور وظيفي أو امني او حكومي ..



ابو ظبي/سما/

قال القيادي الفلسطيني محمد دحلان في تصريحات له اليوم انه " تلو أخرى تطرح أو تسرب سيناريوهات مختلفة إلى وسائل الإعلام عن مخارج وترتيبات اليوم التالي للحرب المدمرة التي شنها ويواصلها الإحتلال الإسرائيلي، وأحيانا يتم الزج باسمنا ".لخلق بعض الإثارة 

وقال دحلان " ومجددا نؤكد كل زملائي وأنا شخصيا بأننا لسنا هنا إلا لتقديم كل ما نستطيع لإغاثة أهلنا في غزة إستنادا إلى دعم كريم ومتواصل من الأشقاء في دولة الإمارات المتحدة على إمتداد هذه الإبادة القذرة".

ونؤكد بأن وقف الحرب هي الأولوية القصوى لدينا، ولن ندعم أي خيار إلا ضمن تفاهمات وطنية فلسطينية تقودنا إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني عبر عملية ديموقراطية شفافة، وتوفير خطة عمل دولية موثقة ومجدولة تفضي إلى تجسيد نضالات شعبنا بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس" موضحا" أعلنت مرارا رفضي لقبول أو أداء أي دور أمني أو حكومي او تنفيذي"..

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