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الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في مدن عدة في الضفة..

الخميس 25 يوليو 2024 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في مدن عدة في الضفة..



رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ ليلة أمس وحتى صباح اليوم حملة دهم وتفتيش لمنازل المواطنين وعبثت بمحتويات المنازل وحطمتها ، واعتقلت عددا من المواطنين في مدن عدة بالضفة الغربية.

في محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، أربعة شبان من بلدة عبوين شمال رام الله، وشاباً من بلدة سلواد شرقا.

وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال داهم بقوة كبيرة بلدة عبوين، واعتقل كلاً من: محمد إسماعيل مزاحم، وإسماعيل رزق دار أحمد، ومحمد حسن حمد، وأنس عبد السلام خليل، وقام بتكسير مركبة المواطن محمد كريم علان، وهدم نصب تذكاري للشهيد موفق مزاحم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب عدي عمر حامد، خلال اقتحامها بقوة خاصة تبعتها تعزيزات عسكرية بلدة سلواد.

وأضافت المصادر، أن جيش الاحتلال اقتحم بلدات وقرى دير عمار وبيتللو وكفر نعمة غربا دون أن يبلغ عن اعتقالات.

 وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 10 مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر امنية، بأن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل واعتقلت كلا من: سليمان مروان قفيشة، وبراء محمد القواسمي، ويزن عاطف الرجبي، وفتشت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.

كما اعتقل الاحتلال من بلدة بيت أمر شمال الخليل 7 مواطنين وهم: جهاد هشام خليل أبو مارية (34 عاما)، وشريف زهدي شريف عوض (19 عاما)، ومالك بسام محمود الطيط (24 عاما)، وعمرو بسام محمود الطيط (15 عاما)، ومحمد مراد محمود صبارنة (23 عاما)، وعبد العزيز شعلان الهندي (49 عاما)، وكريم محمد عبد المجيد اخليل (48 عاما).

وفي محافظة طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مدينة طولكرم واعتقلت صحفيا.

وأفادت مصادر محلية، باقتحام عدد من الآليات العسكرية الاسرائيلية المدينة، وتنفيذ حملة مداهمات في ضاحية شويكة، وضاحية اكتابا وحي النعالوة.واضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها وحطمت محتويات بعضها واعتدت على قاطنيها، واعتقلت الصحفي حازم ناصر من ضاحية اكتابا.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بلدتي يعبد وعرابة في محافظة جنين.وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال شنت حملة تفتيش واسعة في أحياء البلدتين، وسط إطلاق القنابل الضوئية والصوتية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل واعتقلت كلا من: سليمان مروان قفيشة، وبراء محمد القواسمي، ويزن عاطف الرجبي، وفتشت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.

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