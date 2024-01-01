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طقس فلسطين : أجواء حارة إلى شديد الحرارة

الخميس 25 يوليو 2024 10:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : أجواء حارة إلى شديد الحرارة



رام الله/سما/

توقعت الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم الخميس، حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الجمعة، يبقى الجو حارا إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة.

ويوم السبت يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل بحدود 5 درجات مئوية.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة.

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