بايدن يقول إنه سيعمل على إنهاء الحرب في غزة

واشنطن/سما/

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن مرة أخرى على أنه سيعمل على إنهاء الحرب في غزة، وقال :” سنعمل على ضمان السلام في الشرق الأوسط”.

وأوضح بايدن أن لديه قائمة مهام مزدحمة خلال الأشهر الستة الأخيرة من ولايته.

وقال: “لقد قررت أن أفضل طريقة للمضي قدمًا هي تسليم الشعلة إلى جيل جديد. إنها أفضل طريقة لتوحيد أمتنا”.

وقال، أيضاً، إنه يعتقد أن من الأفضل توحيد حزبه.

وذكر بايدن أنه سيعمل على الدفاع عن الحريات الشخصية وخفض التكاليف للأسر العاملة المجتهدة.

وقال إنه سيواصل الضغط من أجل إصلاح المحكمة العليا وسيواصل السعي لحماية الأطفال من العنف المسلح. وأشار إلى أنه سيواصل مبادرته الساعية إلى القضاء على السرطان كما نعرفه.

جاء ذلك ذلك في خطاب ألقاه بايدن ليلة الأربعاء (بالتوقيت المحلي) من المكتب البيضاوي لشرح الأسباب وراء قراره عدم خوض الانتخابات الرئاسية لعام 2024، فيما يرقى إلى وداع طويل بعد 50 عاما من الخدمة العامة.

وبايدن هو أول رئيس في السلطة لا يسعى لإعادة انتخابه منذ عام 1968.

وهذه هي المرة الرابعة التي يستخدم فيها بايدن المكتب البيضاوي كرمز رسمي منذ توليه منصبه في عام 2021. وكان آخر خطاب له في المكتب البيضاوي في 15 يوليو/ تموز عندما حث الأمريكيين على تهدئة حدة الخطاب السياسي بعد محاولة اغتيال منافسه دونالد ترامب.