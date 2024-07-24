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أبو ردينة ردا على نتنياهو: الشعب الفلسطيني هو فقط من يقرر من يحكمه

الخميس 25 يوليو 2024 04:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبو ردينة ردا على نتنياهو: الشعب الفلسطيني هو فقط من يقرر من يحكمه



رام الله/سما/

أكد نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط هو قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.


وفي تصريحات لوكالة "رويترز"، رد أبو ردينة على ما جاء في خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس الأمريكي قائلا: "الشعب الفلسطيني وممثلة الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية هو فقط من يقرر من يحكمه".


ومساء الأربعاء، ألقى نتنياهو خطابا أمام الكونغرس الأمريكي، في محاولة للضغط على الولايات المتحدة لتقديم المزيد من الدعم لإسرائيل في إطار حربها على قطاع غزة.

وقال نتنياهو على وقع تصفيق الحاضرين: "نحن أمام مفترق طرق تاريخي، الشرق الأوسط يغلي! محور الشر بقيادة إيران في مواجهة أمريكا وإسرائيل وأصدقائنا العرب. هذا ليس صراع حضارات. هذا صراع بين الهمجية والحضارة، ومن أجل أن تنتصر قوى الحضارة، يجب أن تقف أمريكا وإسرائيل معا".

وتابع نتنياهو: "منذ نحو 4000 عام كانت أرض إسرائيل موطنا للشعب اليهودي وستظل دائما كذلك".

وأضاف: "إسرائيل لا تريد تدمير غزة ولكن نسعى لوجود عسكري هناك حتى لا تشكل غزة أي تهديد عسكري لنا"، مردفا: "لن نرضى بأقل من انتصار كامل على حماس".

ورأى بنيامين نتنياهو أنه "يجب أن تكون هناك إدارة مدنية في غزة يقودها فلسطينيون لا يريدون تدمير إسرائيل".

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن "إسرائيل لن تتراجع وسنقاتل حتى تحقيق النصر"

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