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بيلوسي: خطاب نتنياهو أسوأ عرض قدمته شخصية أجنبية حظيت بشرف مخاطبة الكونغرس

الخميس 25 يوليو 2024 04:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بيلوسي: خطاب نتنياهو أسوأ عرض قدمته شخصية أجنبية حظيت بشرف مخاطبة الكونغرس



واشنطن/سما/

 اعتبرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي أن خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو أسوأ عرض قدمته شخصية أجنبية حظيت بشرف مخاطبة الكونغرس.


وفي صفحتها على منصة "إكس"، كتبت نانسي بيلوسي (من الحزب الديمقراطي): "كان الخطاب الذي قدمه بنيامين نتنياهو في قاعة مجلس النواب اليوم (الأربعاء) هو أسوأ عرض لأي شخصية أجنبية رفيعة المستوى تمت دعوتها وتكريمها بشرف مخاطبة الكونغرس الأمريكي".

وأضافت: "الكثير منا، الذين يحبون إسرائيل، قضوا وقتا اليوم في الاستماع إلى المواطنين الإسرائيليين الذين عانت عائلاتهم في أعقاب الهجوم الإرهابي وعمليات الاختطاف التي قامت بها حماس في 7 أكتوبر".

وتابعت بيلوسي: "تطالب هذه العائلات بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من شأنه أن يعيد الرهائن إلى ديارهم – ونأمل أن يقضي رئيس الوزراء وقته في تحقيق هذا الهدف".



وقد ألقى نتنياهو مساء الأربعاء، خطابا أمام الكونغرس الأمريكي، في محاولة للضغط على الولايات المتحدة لتقديم المزيد من الدعم لإسرائيل في إطار حربها على قطاع غزة.

وقال نتنياهو على وقع تصفيق الحاضرين: "نحن أمام مفترق طرق تاريخي، الشرق الأوسط يغلي! محور الشر بقيادة إيران في مواجهة أمريكا وإسرائيل وأصدقائنا العرب. هذا ليس صراع حضارات. هذا صراع بين الهمجية والحضارة، ومن أجل أن تنتصر قوى الحضارة، يجب أن تقف أمريكا وإسرائيل معا".

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن "إسرائيل لن تتراجع وسنقاتل حتى تحقيق النصر"، وأضاف: "لن نرضى بأقل من انتصار كامل على حماس".

في حين اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد مساء اليوم الأربعاء، أن كلمة  نتنياهو أمام الكونغرس الأمريكي عبارة عن وصمة "عار".

وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب لابيد: " يا للعار! ساعة كاملة من الخطاب دون أن يقول الجملة الأهم: "ستكون هناك صفقة لإعادة المختطفين".

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