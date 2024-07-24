سفارتنا بالقاهرة: معادلة فروع الثانوية الفلسطينية المهنية للدراسة في الجامعات والمعاهد المصرية

القاهرة/سما/

أفادت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، اليوم الأربعاء، بتلقيها مراسلة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، بالموافقة على معادلة شهادات الثانوية المهنية الفلسطينية (الصناعية - الزراعية - التجارية - الفندقية والخدمات السياحية) بما يقابلها من شهادات دبلومات المدارس الثانوية الفنية المصرية، ليتمكن الطلبة من استكمال الدراسة في الجامعات والمعاهد المصرية.

وأوضحت السفارة، في بيان لها، أن هذه الموافقة تكلل جهودا استمرت ثلاث سنوات، نظمت خلالها السفارة عدة لقاءات وورشات عمل بين الخبراء التربويين من البلدين، مشيرة إلى أن المبادرة تعزز من فرص التعليم وتفتح آفاقا جديدة للطلبة الفلسطينيين الراغبين بمواصلة تعليمهم في جمهورية مصر العربية.

ووجهت سفارة فلسطين الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية، مثمنة القرارات التي تم اتخاذها تيسيرا على الطلبة الفلسطينيين ودعما للمسيرة التعليمية والأكاديمية الفلسطينية.

ويُعادل المستوى العلمي (الشهادة الثانوية- فرع الريادة والأعمال، شعبة إدارة- نظام السنوات الثلاث) من دولة فلسطين، بشهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية (نظام السنوات الثلاث) بجمهورية مصر العربية.

ويُعادل المستوى العلمي (الشهادة الثانوية- الفرع الفندقي- نظام السنوات الثلاث) من دولة فلسطين، بشهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية للشئون الفندقية والخدمات السياحية (نظام السنوات الثلاث) بجمهورية مصر العربية.

ويُعادل المستوى العلمي (شهادة الثانوية- فرع الاقتصاد المنزلي- نظام السنوات الثلاث) من دولة فلسطين، بشهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية (نظام السنوات الثلاث) لقسمي: التجميل- الملابس الجاهزة، بجمهورية مصر العربية.

كما يُعادل المستوى العلمي (الشهادة الثانوية- الفرع الزراعي- نظام السنوات الثلاث) من دولة فلسطين، بشهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية (نظام السنوات الثلاث) لأحد المجالين: (مجال الإنتاج الحيواني والداجني- مجال التصنيع الغذائي والعجائن) بجمهورية مصر العربية.

ويُعادل المستوى العلمي (الشهادة الثانوية- الفرع الصناعي، تخصصات: (ميكانيكا السيارات- تكييف وتبريد- الخراطة والتسوية- أدوات صحية وتدفئة مركزية- المساحة والبناء اللحام وتشكيل المعادن- الأوتوميكاترونيكس- تجانس ودهان السيارات- صيانة آلات صناعية- تصميم جرافيكي- الديكور الداخلي- الحجر والرخام- التجميل- الأزياء وتفصيل الملابس- تكنولوجيا المصاعد) - (نظام السنوات الثلاث) من دولة فلسطين، بشهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام السنوات الثلاث، في جمهورية مصر العربية.

ويستطيع الطلبة الحاصلون على هذه الشهادات الالتحاق بالجامعات والمعاهد المصرية عبر منصة "ادرس في مصر".

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