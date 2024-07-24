50 نائبا في الكونغرس يقاطعون خطاب نتنياهو

واشنطن/سما/

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأربعاء أن عددا كبيرا من أعضاء الحزب الديمقراطي بالكونغرس الأمريكي قاطعوا خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم.



ووفقا لإحصاء متواصل للبيانات العامة التي تجمعها صحيفة بوليتيكو، فإن العديد من أبرز نجوم الحزب الديمقراطي في الكونغرس لن يكونوا في قاعة مجلس النواب للاستماع إلى خطاب نتنياهو اليوم.

ومن أبرز الشخصيات التي امتنعت عن حضور الخطاب:

الرئيسة السابقة لمجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي

السيناتور الديمقراطي ديك دوربين.

رئيسة مجلس النواب المؤقتة باتي موراي.

السناتور بيرني ساندرز.

السناتور إليزابيث وارن.

النائبة ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز

النائب رو خانا (كاليفورنيا)

ولفتت الصحيفة إلى أن أكثر من 50 عضوا في الحزب الديمقراطي في الكونغرس أعلنوا نيتهم مقاطعة خطاب نتنياهو أو عدم حضوره، ومن المتوقع أن يعلن المزيد من النواب عدم حضورهم في وقت لاحق اليوم.



وأشارت الصحيفة إلى أن هذا العدد قريب من الـ 58 عضوا في الكونغرس الذين تخلفوا عن خطاب نتنياهو في عام 2015.

وبحسب الصحيفة فإن قرار النواب الديمقراطيين لم يلق استحسان العديد من الجمهوريين، حيث وصف السيناتور الجمهوري جون كورنين مقاطعة الديمقراطيين لخطاب نتنياهو بأنها " أمر مخز" وأنها "تنازل للعناصر الأكثر تطرفا في قاعدة الحزب الديمقراطي".

وجاء تصريح كورنين داخل أروقة مجلس النواب الأمريكي قبيل خطاب نتنياهو.

وتجدر الإشارة إلى أن قائد الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر لم يصافح نتنياهو عندما دخل إلى القاعة، وبدلا م ذلك اكتفى بإيماءة برأسه عند مرور نتنياهو بجانبه.

في حين أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل " بأنه تم تقديم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحفاوة بالغة أثناء مصافحته مع المشرعين على جانبي الممر عند وصوله لإلقاء كلمة أمام جلسة مشتركة للكونغرس.

هذات وأفادت وسائل إعلام أمريكية، أن شرطة الكابيتول شرعت برش رذاذ الفلفل في مواجهة المتظاهرين الذين يحاولون عبور الخط الذي أقامته الشرطة قبيل إلقاء بنيامين نتنياهو خطابا في الكونغرس.