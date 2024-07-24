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أول تعليق من حماس على خطاب نتنياهو في الكونغرس

الأربعاء 24 يوليو 2024 10:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من حماس على خطاب نتنياهو في الكونغرس



غزة/سما/

انتقد عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكونغرس، متهما إياه بالاستخفاف بعقول من يسمعه.


ونشر الرشق على حسابه في "تلغرام" تعليقا مقتضبا قال فيه: "خطاب المحرم نتنياهو.. حفلة أكاذيب.. واستخفاف بعقول العالم".

وزعم نتانياهو في خطابه أن المحتجين على الحرب في غزة "أغبياء تستفيد منهم إيران"، معتبرا أن طهران تموّل التظاهرات.

وقال إن أعداء إسرائيل هم أيضا أعداء الولايات المتحدة، مشددا على أنه "عندما نقاتل إيران، نقاتل العدو الأكثر تطرفا وإجراما للولايات المتحدة".

وأضاف "نحن لا نحمي أنفسنا فقط. نحن نحميكم... أعداؤنا هم أعداؤكم، معركتنا هي معركتكم، وانتصارنا سيكون انتصاركم".

إلى ذلك، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأربعاء أن عددا كبيرا من أعضاء الحزب الديمقراطي بالكونغرس الأمريكي قاطعوا خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم.

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن شرطة الكابيتول شرعت برش رذاذ الفلفل في مواجهة المتظاهرين الذين حاولوا عبور الخط الذي أقامته الشرطة قبيل إلقاء نتنياهو الخطاب في الكونغرس.

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