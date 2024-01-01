مباشر: نتنياهو يلقي خطابا في الكونغرس الأمريكي

انطلقت الساعة 9 مساء اليوم الأربعاء، مراسم جلسة الكونغرس الأمريكي التي سيلقي فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابه، وسيعرض فيه خطة اليوم التالي للحرب في غزة.