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احتجاجات ضخمة ضد نتنياهو في واشنطن قبيل خطابه في الكونغرس (صور وفيديو)

الأربعاء 24 يوليو 2024 08:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
احتجاجات ضخمة ضد نتنياهو في واشنطن قبيل خطابه في الكونغرس (صور وفيديو)



واشنطن/سما/

 ملأ آلاف المؤيدين لفلسطين، شوارع العاصمة الأمريكية واشنطن، للاحتجاج ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية لإلقاء خطاب في الكونغرس.

 

تجمع آلاف الأشخاص للتعبير عن استيائهم من سياسات نتنياهو تجاه قطاع غزة الفلسطيني، وأغلقوا حركة المرور في شارع بنسلفانيا، الطريق الرئيسي بين البيت الأبيض والكونغرس.

 

وإلى جانب المسلمين الأمريكيين والفلسطينيين، شارك في الاحتجاجات العديد من المنظمات اليهودية غير الحكومية ونشطاء حقوق الإنسان الذين يعارضون سياسات نتنياهو.

وحمل المتظاهرون لافتات كتبت عليها عباراتٍ مثل “وقف إطلاق النار الفوري في غزة” و”بيبي الإبادة الجماعية” و”بايدن الإبادة الجماعية” و”فلسطين حرة”.

 

ومن المنتظر أن يواصل المتظاهرون الذين لم يُسمح لهم بالاقتراب من مبنى الكونغرس، احتجاجاتهم بين البيت الأبيض ومبنى الكونغرس طوال اليوم.

وكذلك نظم متظاهرون مؤيدون لفلسطين، احتجاجات مختلفة في محيط وداخل فندق ووترغيت الذي يقيم فيه نتنياهو.

وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للإبادة الجماعية وضد نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن، ولم يغادروا الفندق لفترة طويلة.

وتواصل إسرائيل الحرب في تحدٍ لطلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في غزة.

كما تتجاهل قراري مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

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