العدوان الإسرائيلي على خان يونس أودى بحياة 129 شهيدا ومئات المصابين

غزة/سما/

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم الأربعاء، استشهاد 129 شخصا وإصابة 416 آخرين خلال 48 ساعة من العملية العسكرية الإسرائيلية على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وذكر المكتب في بيان: "48 ساعة على العدوان الجديد (في خان يونس).. 129 شهيدا و416 مصابا، أكثر من 100 منهم لم يصلوا إلى المستشفيات بعد، و44 مفقودا".

وأضافت المكتنب أن "82 عائلة تم إجلاؤها حتى الآن من مناطق التوغل، ووصلت 1350 مناشدة من عائلات محاصرة، كما قصف الاحتلال 22 منزلا مأهولا فوق رؤوس ساكنيها، وطال القصف أيضا 237 منزلا ومبنى سكنيا، في 208 غارات نفذها جيش الاحتلال بالطائرات والدبابات".

وأشار الإعلام الحكومي أن "جيش الاحتلال يستهدف كل شيء يتحرك على شارع صلاح الدين بخان يونس، كما يعيق عمليات التنسيق للوصول للمصابين والشهداء، مخترقا القانون الدولي بشأن الحق في الحياة والحق بإنقاذ الروح".

وأكد المكتب أن "جيش الاحتلال يكرر ارتكاب الجريمة ضد الإنسانية بشان التهجير والنزوح وإعادة تشكيل الجغرافية البشرية بشكل يُهدد حياة مئات الآلاف من المصابين والمرضى والحوامل والأطفال وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة ويعرضهم للموت".

وأدان مكتب الإعلام الحومي استمرار "ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي للمجازر المروّعة ضد المدنيين والنازحين شرق محافظة خان يونس (جنوب قطاع غزة)، ونُحمل الاحتلال والإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر ضد المدنيين وإزهاق أرواح المئات".

وأضاف البيان: "نُطالب المجتمع الدولي وكل دول العالم الحر بوقف هذا العار وهذه الجرائم وهذه المجازر بشكل فوري وعاجل".