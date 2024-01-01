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لقطات جوية تكشف تدمير الاحتلال مساحات كبيرة من رفح (شاهد)

الأربعاء 24 يوليو 2024 07:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
لقطات جوية تكشف تدمير الاحتلال مساحات كبيرة من رفح (شاهد)



غزة/سما/

بثت قناة الجزيرة، مشاهد جوية، قالت إنها توثق جانبا من الدمار الذي قامت به قوات الاحتلال، في معبر رفح، وامتداد محور فيلادلفيا على الحدود مع مصر.

وتظهر اللقطات، تدمير الاحتلال، للمناطق السكنية المحيطة بالحدود مع مصر، وتجريفها بالكامل، فضلا عن تدمير مرافق معبر رفح، ووجود خيام للجيش في ساحات ومرافق المعبر.

وشوهدت في المقطع دبابات وآليات للاحتلال، قبالة تمركزات الجيش المصري في محور فيلادلفيا، بصورة متباعدة، خاصة وأنه جرى استهدافها قبل أكثر من شهر، من قبل القسام، بواسطة صاروخ السهم الأحمر وتدمير إحداها، إضافة إلى القصف المتواصل على تحشدات الاحتلال في المنطقة بواسطة قذائف الهاون.


كما نشرت شركة للأقمار الصناعية، لقطات من الفضاء، تظهر حجم الدمار الذي ألحقه الاحتلال بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ووفقا للصور دمر الاحتلال الكثير من الأحياء في قلب رفح، بواسطة القصف الجوي والمدفعي، فضلا عن عمليات النسف والتجريف لمربعات سكنية بالكامل في محيط محور فيلادلفيا.

 

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