إصابة جنديين إسرائيليين بمعارك جنوبي القطاع

غزة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة جنديين من وحدتي المظليين وغفعاتي خلال معارك جنوبي قطاع غزة.

وسبق أن ذكرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مقاتليها استهدفوا ناقلة جند تابعة لجيش الاحتلال بتفجير عبوة ناسفة.

بدورها ذكرت كتائب الأقصى بغزة، أنها "قصفت تحشدات العدو في تل السلطان غرب رفح بصاروخين من نوع 107 وقذائف الهاون الثقيلة".

وفي ذات السياق، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قصف جنود وآليات الاحتلال على خط الإمداد في محور "نتساريم" بقذائف الهاون.

كما أعلنت كتائب المجاهدين أن مقاتليها قاموا بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى باستهداف موقع قيادة فرقة غزة التابع لجيش الاحتلال، "ريعيم" برشقة صاروخية.

وفي وقت سابق، من اليوم الأربعاء. أعلن جيش الاحتلال، مقتل جندي وإصابة 14 جنديا في قطاع غزة والضفة الغربية وعند الحدود اللبنانية خلال 24 ساعة.

وارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال إلى 683 منذ بداية الحرب، بينهم 326 بالمعارك البرية في قطاع غزة، فيما وصلت حصيلة الجرحى وفق الأرقام التي نشرها على موقعه الإلكتروني، إلى 4213 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وكان الجيش الإسرائيلي تحدث عن إصابة جنود في الضفة الغربية وعند الحدود اللبنانية، مشيرا إلى أن 30 جنديا يتلقون العلاج وهم بحالة خطيرة و185 بحالة متوسطة و5 بحالة طفيفة.

منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن "إسرائيل" بدعم أمريكي حربا على غزة أسفرت عن نحو 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على الـ 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل "تل أبيب" هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في القطاع.