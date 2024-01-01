حدث أمني في مطار باريس يمنع الرئيس الإسرائيلي من النزول من الطائرة

القدس المحتلة/سما/

شهد مطار شارل ديغول في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الأربعاء حدثا أمنيا، منع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ وحاشيته من النزول من الطائرة.



وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن سبب تأخر حاشية هرتسوغ هو وقوف أحد عمال المطار بدون سترة بالقرب من الطائرة، مما أثار الشكوك في أن هذا حدث أمني.

وأشار تقرير للقناة أنه بسبب الخوف من وقوع حدث أمني، لم يسمح للرئيس والوفد بالنزول من الطائرة.

وفي وقت لاحق، تم الإعلان عن عودة الأمور الى طبيعتها. ونزل الرئيس الإسرائيلي من الطائرة بسلام.



وسافر إسحاق هرتسوغ إلى باريس من أجل حضور حفل افتتاح الألعاب الأولمبية مساء الجمعة المقبل.