  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

اعتقال 9 أشخاص خلال احتجاج في لندن على تصدير أسلحة لـ"إسرائيل" (صور)

الأربعاء 24 يوليو 2024 06:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال 9 أشخاص خلال احتجاج في لندن على تصدير أسلحة لـ"إسرائيل" (صور)



لندن/سما/

اعتقلت الشرطة البريطانية تسعة أشخاص اليوم الأربعاء خلال احتجاج على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل أغلق الشارع أمام وزارة الخارجية لفترة وجيزة، مما يسلط الضوء على الضغوط التي تتعرض لها حكومة حزب العمال الجديدة بسبب موقفها من الحرب على غزة.

يشن محتجون مناصرون للفلسطينيين في بريطانيا حملة من أجل أن تفرض الحكومة حظرا على مبيعات الأسلحة لإسرائيل بعد الهجوم الذي شنته على غزة في أعقاب هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عليها في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقال وزير الخارجية الجديد ديفيد لامي الأسبوع الماضي إن من الخطأ فرض حظر شامل على تصدير أسلحة إلى إسرائيل، لكنه سيتبع عملية شبه قضائية لتقييم ما إذا كان من الممكن الاستمرار في بيع أسلحة هجومية قد تستخدم في غزة.

وسبق وأن قال لامي إنه يريد موقفا متوازنا حيال كل من إسرائيل وغزة.

وقالت شرطة العاصمة في لندن إن المحتجين وصلوا إلى مقر وزارة الخارجية ومنعوا مرور المشاة والمركبات. وذكرت الشرطة في وقت لاحق أن الاحتجاج يمكن أن يستمر إذا ظل الشارع مفتوحا.

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة “عندما رفضت المجموعة الالتزام بالشروط، تدخل الشرطيون واعتقلوا تسعة أشخاص، وسرعان ما أعادوا حركة المرور”.

  

وصرح لامي عندما كان في صفوف المعارضة في وقت سابق من العام الجاري بأنه يتعين على الحكومة البريطانية تعليق بيع الأسلحة إذا كان هناك خطر واضح من احتمال استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني.

وقال الأسبوع الماضي بعدما أصبح في الحكومة إنه طلب من أول يوم له في المنصب تقييما للوضع القانوني، وإنه يأمل في أن تكون أي قرارات مبنية على “مسؤولية وشفافية كاملة”.

وانتُخب حزب العمال في وقت سابق من الشهر الجاري وحصل على أغلبية كبيرة، لكنه خسر بعض المقاعد أمام مرشحين مناصرين لغزة.

وقالت حركة “عمال من أجل فلسطين حرة”، التي نظمت الاحتجاج، إن ذلك مؤشر على أن الحكومة يجب أن تتخذ موقفا أقوى تجاه الحد من مبيعات الأسلحة، ودعت لامي إلى تطبيق ما كان يدعو إليه وهو في المعارضة.

ورغم أن حكومة المحافظين السابقة كانت تؤيد بقوة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها عقب هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول، وجدت رويترز أن عدد الموافقات على تراخيص الأسلحة الجديدة انخفض بشكل حاد بعد بدء الحرب.

الأكثر قراءة اليوم

هدنة غزة»: «تحركات جديدة» تعزز جهود «المرحلة الأولى» لوقف إطلاق النار..

الكشف عن وجه عباس الحقيقي ..إسرائيل تنتقد «فتح» بسبب توقيعها «إعلان بكين» مع «حماس»

واشنطن بوست: خطة إماراتية لغزة ما بعد الحرب وقائمة أسماء لقيادة فلسطينية متجددة

مستبقا لقاء نتنياهو..ترامب ينشر رسالة تلقاها من الرئيس عباس..

صحيفة أمريكيه: إسرائيل لا تستبعد تسليم غزة إلى السلطة الفلسطينية

صحيفة عبرية: وفد اسرائيلي رفيع المستوى يصل القاهرة ومصر تنفي بشدة ..

هآرتس: إسرائيل ستسمح لسكان غزة ممن هم بحاجة للعلاج للسفر إلى الإمارات عبر مطار رامون..

الأخبار الرئيسية

20240508175519afpp-2152072672.h-730x438

نائب أمريكي: أشعر بالاشمئزاز لمنح الكونغرس مجرم الحرب نتنياهو منصة وتكريما

7-40-730x438

واشنطن بوست: خطة إماراتية لغزة ما بعد الحرب وقائمة أسماء لقيادة فلسطينية متجددة

دبلوماسي إسرائيلي: رفض الكنيست لدولة فلسطينية أُصبع آخر في عين بايدن

photo_2024-07-24_14-13-36

توماس فريدمان: نتنياهو “يبدو كزعيم صغير في لحظة تاريخية"

السماح بصلاة اليهود بالأقصى.. بن غفير يؤكد ونتنياهو ينفي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية