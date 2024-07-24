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الأونروا: أطفال غزة يدفعون "الثمن الأعلى" للحرب وسط النزوح

الأربعاء 24 يوليو 2024 05:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا: أطفال غزة يدفعون "الثمن الأعلى" للحرب وسط النزوح



غزة/سما/

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الأربعاء، إن الأطفال يدفعون "الثمن الأعلى للحرب في غزة، وسط النزوح والخوف من فقدان طفولتهم".

وقالت "الأونروا" في منشور على منصة إكس: "يواصل زملاؤنا في الأونروا تقديم الأنشطة النفسية والاجتماعية والترفيهية لمنحهم (الأطفال) الشعور بالحياة الطبيعية قدر الإمكان".

وشددت الوكالة على أنه "يجب أن يكون الأطفال قادرين على أن يكونوا أطفالًا".

والثلاثاء، قالت مسؤولة الاتصالات في "الأونروا"، لويز ووتردج، في مقابلة مع إذاعة "بي بي سي راديو 4" البريطانية، إن إسرائيل وضعت ما يزيد على 80 بالمئة من مناطق قطاع غزة تحت أوامر الإخلاء، وإن آلاف الفلسطينيين يواصلون الفرار مجددا من مدينة خان يونس.

وتتواصل لليوم الثالث العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة خان، وسط قصف مدفعي وإطلاق نار وعمليات نسف وتدمير لمبان سكنية.

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