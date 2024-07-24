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مصر تطالب بـ"ضغط أكبر" على إسرائيل لحثها على وقف الحرب

الأربعاء 24 يوليو 2024 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تطالب بـ"ضغط أكبر" على إسرائيل لحثها على وقف الحرب



القاهرة/سما/

طالبت مصر، الأربعاء، بضغط أكبر على إسرائيل من أجل حثها على وقف الحرب المستمرة منذ 10 أشهر على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، من نظيره الكرواتي غوردان غرليتش رادمان، وفق بيان للخارجية المصرية.

وأبدى الوزير المصري "ترحيبه بتعديل الموقف الكرواتي خلال الأشهر الأخيرة تجاه الأحداث في غزة، وحرصه على انتهاج سياسات تدعو لوقف الحرب الدائرة ونفاذ المساعدات"، دون تفاصيل أكثر.

وأكد "أهمية ممارسة الضغط بشكل أكبر على إسرائيل لحثها على وقف الحرب والتوصل لحل سياسي دائم".

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