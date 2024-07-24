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الجيش الإسرائيلي يعلن التحقيق في "قتله" عنصرا بالجمارك الفلسطينية

الأربعاء 24 يوليو 2024 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن التحقيق في "قتله" عنصرا بالجمارك الفلسطينية



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه يحقق في ملابسات مقتل موظف في سلطة الجمارك الفلسطينية، خلال عملية عسكرية بالضفة الغربية المحتلة الليلة الماضية.

وقال الجيش، في بيان  "اعتقلت قوات الجيش الليلة الماضية مطلوبين اثنين في عملية عسكرية بمدينة طوباس (شمال)، اشتبكت خلالها مع مسلحين" فلسطينيين.

وادعى أن "فلسطينيا مسلحا كان يعمل موظفا في الجمارك بالسلطة الفلسطينية، قُتل خلال الاشتباك، ويتم التحقيق في ملابسات الحادث".

وتابع: "خلال العملية، أُصيب جندي إسرائيلي بجروح طفيفة، ونُقل لتلقي العلاج في مستشفى".

وفي وقت سابق الأربعاء، ذكرت هيئة البث العبرية (رسمية) أن قوة إسرائيلية قتلت عنصرا في الضابطة الجمركية بالسلطة الفلسطينية في طوباس؛ بدعوى أنه "أطلق النار" عليها.

كما قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية : "استُشهد أحد أفراد الضابطة الجمركية وأصيب آخر بجروح برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بمدينة طوباس صباح الأربعاء".

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن "طواقمه نقلت إلى مستشفى الشهيد عبد الناصر سرحان من مخيم بلاطة، أحد أفراد الضابطة الجمركية، وإصابة أخرى بالصدر جروحه لمتوسطة"، حسب الوكالة.

ونقلت مصادر محلية أن "الاحتلال اقتحم المدينة (طوباس) في البداية بوحدات خاصة ’مستعربين’، ثم دفع بتعزيزات عسكرية من حاجز تياسير".

وفجر الأربعاء، نفذ الجيش الإسرائيلي عددا من الاقتحامات طالت مدنا وبلدات بالضفة الغربية، وداهم خلالها منازل واعتقل فلسطينيين.

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