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إصابة 14 جنديا إسرائيليا في غزة والضفة وعند حدود لبنان خلال يوم

الأربعاء 24 يوليو 2024 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 14 جنديا إسرائيليا في غزة والضفة وعند حدود لبنان خلال يوم



القدس المحتلة/سما/

أوضحت معطيات الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إصابة 14 جنديا في قطاع غزة والضفة الغربية وعند الحدود اللبنانية خلال 24 ساعة.

ووفقا للمعطيات التي نشرها الجيش الإسرائيلي على موقعه الإلكتروني، فإن عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وصل إلى 4213 ارتفاعا من 4199 أمس الثلاثاء.

وبذلك يكون عدد الجرحى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية قد بلغ 14 جنديا.

وبحسب معطيات الجيش الإسرائيلي فإن جنديا واحدا أصيب بالمعارك البرية في قطاع غزة.

كما تشير إلى أن 2148 جنديا أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 أكتوبر الماضي، ارتفاعا من 2147 أمس الثلاثاء.

وكان الجيش الإسرائيلي تحدث عن إصابة جنود في الضفة الغربية وعند الحدود اللبنانية.

وأشار إلى أنه يتلقى حاليا العلاج 30 جنديا بحالة خطيرة و185 بحالة متوسطة و5 بحالة طفيفة.

وطبقا للمعطيات فإن 683 ضابطا وجنديا قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي بينهم 326 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

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