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الجيش الإسرائيلي يعلن استكمال تمرين يحاكي سيناريوهات الحرب في لبنان

الأربعاء 24 يوليو 2024 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن استكمال تمرين يحاكي سيناريوهات الحرب في لبنان



القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، أن قوات لواء الاحتياط في المنطقة الشمالية “استكملت هذا الأسبوع تمرين يحاكي سيناريوهات الحرب في لبنان“.

وقال جيش الاحتلال في بيان: “استكملت قوات لواء الاحتياط التابع لقيادة المنطقة الشمالية (228) هذا الأسبوع تمرينا قتاليا تدربت من خلاله على سيناريوهات القتال في لبنان”.

وأضاف: “لقد تدربت القوات على محاربة العدو وبالأخص التنقل في منطقة وعرة والتقدم على محاور جبلية وتفعيل النيران”.

وتابع البيان: “كما تدربت على سيناريوهات إخلاء مصابين من ميدان للمعركة تحت النار بالإضافة إلى المساعي اللوجستية وفي مجال الاتصالات في مقرات القيادة”.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن هذه هي “أول مرة يتم استدعاء قوات لواء الناحال الشمالي إلى العمل العسكري على الحدود الشمالية لتلعب دورًا مهمًا في القتال الدفاعي والهجوم على الحدود الغربية مع لبنان”.

وكان جيش الاحتلال أعلن في الأشهر الماضية إجراء عدد من التدريبات العسكرية التي تحاكي الحرب في لبنان.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله“، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا عبر الحدود، أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرب تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر؛ ما خلّف أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وتواصل تل أبيب حربها على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في القطاع.

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