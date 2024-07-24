إعلام إسرائيلي: نتنياهو قرر تشكيل حكومة حرب لا تشمل بن غفير

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر تشكيل حكومة حرب لا تضم وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، رغم إعلان مسؤولين في حزب بن غفير إحراز تقدم في المحادثات.



وقال مسؤول في الائتلاف الحاكم لهيئة "كان" إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر عدم تشكيل مثل هذه الهيئة "حتى لا يسبب إحراجا خلال الزيارة إلى واشنطن"، حيث من المقرر أن يلقي رئيس الوزراء كلمة أمام الكونغرس في وقت لاحق اليوم.



وأفاد موقع "واي نت" أيضا بأن رئيس حزب "شاس" أرييه درعي، استخدم حق النقض ضد إدراج بن غفير في قرارات الحرب، حتى على حساب ما يسمى بمشروع قانون الحاخامات الذي طرحه حزبه، والذي يقول بن غفير إنه سيعلقه حتى يسمح له نتنياهو بالدخول إلى المنتدى الرفيع المستوى لإدارة الحرب.

وردا على التقرير، كتب بن غفير على حسابه على منصة "إكس": "من العار أنه لم يستخدم حق النقض ضد اتفاقيات أوسلو"، في إشارة إلى قرار شاس بالامتناع عن التصويت في الكنيست على اتفاقيات أوسلو عام 1993.