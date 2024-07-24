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واشنطن تؤكد إجراء مفاوضات في الإمارات حول إعمار غزة

الأربعاء 24 يوليو 2024 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تؤكد إجراء مفاوضات في الإمارات حول إعمار غزة



واشنطن/سما/

أكدت الخارجية الأمريكية إجراء مفاوضات في الإمارات بشأن إعادة إعمار قطاع غزة بعد انتهاء العملية العسكرية الإسرائيلية ضد حركة "حماس".


وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، إن "هذا اللقاء عقد بالفعل"، مشيرا إلى أن مستشار الأمن القومي جيك ساليفان كان يمثل الجانب الأمريكي فيه.

وأوضح المتحدث أن الاجتماع بحث الخطط بشأن وقف إطلاق النار و"ما يحدث في اليوم التالي".


ولم يكشف ميلر عن مزيد من التفاصيل بشأن المفاوضات، مشيرا إلى طابعها "الحساس".

وكان موقع "أكسيوس" الإعلامي قد أفاد في وقت سابق نقلا عن مصادره، بأن ممثلي الولايات المتحدة والإمارات وإسرائيل أجروا مناقشات سرية لبحث مرحلة ما بعد النزاع في قطاع غزة.

وحسب معلومات الموقع، فإن الإمارات أعدت خطة لإعادة إعمار غزة وتسوية الوضع بعد النزاع.

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