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ماكرون: نتنياهو مرحب به لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية

الأربعاء 24 يوليو 2024 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماكرون: نتنياهو مرحب به لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية



باريس/سما/

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرحب به لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس.


وأوضح الرئيس الفرنسي في مقابلة تلفزيونية مع قناة (فرانس 2) إنه يختلف بشدة مع بنيامين نتنياهو "لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيكون محل ترحيب لحضور حفل الأولمبياد في باريس إذا أراد".

وجاء تصريح ماكرون بعدما قال نائب من أقصى اليسار إن الوفد الإسرائيلي غير مرحب به في فرنسا ودعا إلى احتجاجات على مشاركته في الأولمبياد.

من جهته، أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن بلاده ستوفر حماية للرياضيين الإسرائيليين على مدى 24 ساعة خلال دورة الألعاب الأولمبية التي ستنطلق في باريس يوم الجمعة المقبل.

من جانبه، قال وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه خلال اجتماع أمام نظرائه من الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الإثنين: "أود أن أقول للوفد الإسرائيلي، نيابة عن فرنسا، إننا نرحب بكم في فرنسا للمشاركة في هذه الألعاب الأولمبية".

#ماكرون #نتنياهو

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